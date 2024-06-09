Принял последний бой на Харьковщине: на фронте погиб молодой украинский футболист

Футболисту было всего 24 года

На войне против российских окупантов ежедневно гибнут украинские защитники. Среди погибших нередко оказываются и известные украинские спортсмены.

На днях на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Об этом сообщили на странице ФК в Facebook.

Отмечается, что спортсмен выступал за разные возрастные группы Академии "Горняка". Затем игрок вступал за местные команды на любительском уровне.

После полномасштабного вторжения России Хаткевич вступил в ряды Вооруженных сил Украины на защиту нашей Родины. Принял последнее сражение на Харьковском направлении.

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб титулованный украинский гребец Дмитрий Губанов. С начала полномасштабного вторжения мастер спорта Украины стал в ряды ВСУ.

Губанов был мастером спорта Украины, многократным чемпионом Украины, бронзовым призером чемпионата Европы по гребле среди юниоров. Также спортсмен выходил в финал молодежного ЧМ.

Ранее стало известно, что на войне погиб известный украинский хоккеист. Денис Пашинский воевал против оккупантов с 2022 года.