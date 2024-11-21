На фронте погибли трое украинских спортсменов

Украинские спортсмены отдали самое ценное за родину

На войне против российских оккупантов погибли гандболист Михаил Цап, чемпион мира по контактному карате Олег Новиков и велогонщик Иван Хомив. Недавно война забрала украинского дзюдоиста Евгения Корогода.

О гибели троих спортсменов сообщает пресс-служба НОК Украины в Telegram. Новиков и Хомив погибли на фронте в ноябре 2024 года, а Цап долгое время считался пропавшим без вести.

Михаил Цап был игроком сборной Украины, двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Израиля. С самого начала полномасштабного вторжения Михаил присоединился к Силам обороны и служил боевым медиком. Герой погиб вблизи населенного пункта Луганское (Донецкая область) во время выполнения боевого задания 24 февраля 2024 года.

Олег Новиков занимался тренерской деятельностью, в том числе учил кикбоксингу. В апреле 2022 года Олег вступил в ряды ВСУ, участвовал в боях на самых горячих направлениях. Герой погиб 1 ноября 2024 года недалеко от Преображенки (Запорожская область).

Хомив был мастером спорта международного класса и воспитанником Тернопольской областной школы высшего спортивного мастерства. Герой погиб 17 ноября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.