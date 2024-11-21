На фронті загинули троє українських спортсменів

Українські спортсмени віддали найцінніше за батьківщину

На війні проти російських окупантів загинули гандболіст Михайло Цап, чемпіон світу з контактного карате Олег Новіков та велогонщик Іван Хомів. Нещодавно війна забрала українського дзюдоїста Євгена Корогода.

Про загибель трьох спортсменів повідомляє пресслужба НОК України у Telegram. Новіков і Хомів загинули на фронті у листопаді 2024 року, а Цап довгий час вважався зниклим безвісти.

Михайло Цап був гравцем збірної України, дворазовим чемпіоном України та володарем Кубка Ізраїлю. З самого початку повномасштабного вторгнення Михайло приєднався до Сил оборони та служив бойовим медиком. Герой загинув поблизу населеного пункту Луганське (Донецька область) під час виконання бойового завдання 24 лютого 2024 року.

Олег Новіков займався тренерською діяльністю, у тому числі вчив кікбоксингу. У квітні 2022 року Олег вступив до лав ЗСУ, брав участь у боях на найгарячіших напрямках. Герой загинув 1 листопада 2024 року неподалік Преображенки (Запорізька область).

Хомів був майстром спорту міжнародного класу та вихованцем Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Герой загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.