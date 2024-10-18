На війні загинув соратник Порошенка, який півтора року вважався безвісти зниклим

У чоловіка залишилась дружина та двоє діток

На війні з Росією загинув член партії "Європейська Солідарність" Станіслав Курсон. Чоловік вважався зниклим безвісти понад рік, але нещодавно стало відомо про його загибель на Бахмутському напрямку 1 березня 2023 року.

Про втрату військового повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко. Він розповів, що це вже 98-ий партієць, який загинув на фронті.

Ким був Станіслав Курсон

Станіслав Курсон став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. За словами побратимів, Курсон був надійним плечем та опорою для своїх товаришів по службі.

Загиблий залишив вдома дружину, двох дітей та матір. Як зазначив Порошенко, Курсон не міг миритися зі свавіллям окупантів на українській землі, тому й вирішив взяти до рук зброю.

У "Європейській Солідарності" Станіслава пам'ятають як активного партійця. В Андрушівській громаді його знали як успішного підприємця. Для рідних він назавжди залишиться найкращим чоловіком і батьком.

Також раніше "Телеграф" також розповідав, що на фронті загинув чоловік відомої української захисниці. Попрощатися з ним прийшов і Порошенко.