На фронте погиб воин из Львова, родившийся в России

Военный пошел защищать Украину по собственному желанию

Не всегда те, кто защищает Украину, родились в нашем государстве. Роман Ермаков родился на территории России, однако это не помешало ему добровольцем, не имея военного опыта во взрослом возрасте встать на оборону государства.

О гибели Романа сообщили в некрологе от школы №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской, где он учился. Во Львовском горсовете отметили, что 29 ноября состоялась общегородская церемония прощания с Романом Ермаковым и еще одним погибшим героем из Львова Борисом Бабьяком.

Роман Ермаков

Роман Ермаков родился 15 июля 1980 года. Подростком в 15 лет переехал с матерью и бабушкой во Львов. Здесь он учился в школе №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской и окончил технический колледж при Национальном университете "Львовская политехника".

После окончания учебы работал в ООО "ЭТА", увлекался игрой на барабанах и видеоиграми. Когда Россия напала на Украину, Роман, хоть и не имел соответствующего опыта, решил стать на защиту Родины. Он служил в 414-м отдельном полку ударных беспилотников "Птицы Мадяра" ВМС ВСУ. Мужчина погиб 26 ноября. Ему было 44 года. Дома Романа не дождались двое детей, жена, мать. Похоронят защитника на Лычаковском кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал о прощании на Днепропетровщине с Евгением Кучинским. Он погиб в Запорожской области.