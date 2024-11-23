Оборонял Киев и Донецкий аэропорт: на фронте погиб футбольный ультрас

Фанат отдал жизнь за Украину

На войне против российских захватчиков погиб представитель ультрас киевской "Оболони" Павел Ведибида. Недавно стало известно о гибели на войне против РФ еще троих украинских спортсменов.

О смерти Павла сообщает пресс-служба киевского клуба в Facebook. Защитник Украины, у которого был позывной "Оболончик", погиб 13 ноября 2024 года в бою под Часовым Яром (Донецкая область).

"Основатель Оболонского отделения Правого Сектора и движения ультрас "Оболонь". Активный участник Майдана. Его девиз: "Обретешь Украинское Государство, или погибнешь в борьбе за Него"

Павел был легендой, бессмертным и стальным в своей верности Родине. Воин на щите", — гласит сообщение.

Павел был участником боевых действий с 2014 года, в том числе в составе ДУК ПС, обороняя Савур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещиевки и обороне Часового Яра.

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, в боях под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.