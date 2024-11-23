Жена умерла, не дождавшись весточки. В Измаил "на щите" возвращается погибший 2,5 года назад герой

Мужчине навсегда 49 лет

Иногда попрощаться с защитником, погибшим защищая Украину от захватчиков, удается не сразу. Сотни семей ждут известия о пропавших без вести военных.

В Измаиле Одесской области трагическое известие после 2,5 лет поисков получила семья капитана Валерия Найдюка. Об этом рассказал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Жена известия не дождалась — она умерла в 2023 году, так и не узнав, что произошло с мужем. Валерий Найдюк профессию военного избрал неслучайно — она стала в семье наследственной. Любовь к автомобилям привела его к автомобильной службе в ВСУ.

Военный погиб в мае 2022 года

Он был кадровым военным, окончил Киевский институт сухопутных войск, имел награду от 1999 года "Защитнику Отечества". Работал в военкомате Измаила, но в 2021 году отправился на фронт. Там и встретился 24 февраля 2022 года. Капитан Валерий Найдюк погиб в мае того же года. Последнее известие от него к семье было 20 мая с Луганщины, где как раз шли ожесточенные бои.

Весть о смерти отца получили его дочери. Валерия Найдюка похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели воина с Прикарпатья. Виталию Дядюсю было всего 19 лет.