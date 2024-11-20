Волонтер и полицейский погиб в Херсонской области от атаки дрона: семья обратилась к президенту (фото, видео)

Мужчине навсегда — 39

Российские оккупанты постоянно атакуют Херсонщину дронами. В одной из таких атак 23 августа 2024 погиб полицейский Управления полиции охраны, командир взвода № 4 роты охраны объектов батальона, полицейский Владимир Москаленко.

Семья погибшего полицейского обращается к неравнодушным украинцам с просьбой поддержать обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении звания героя Украины погибшему лейтенанту полиции. До конца сбора подписей осталось 10 дней. Удалось собрать 21 тысячу из 25 необходимых. Присоединиться к подписанию можно по ссылке.

Владимир Москаленко был уроженцем Каховки. До полномасштабного вторжения, кроме службы, мужчина занимался спортом, занял второе место на чемпионате Украины WBPF в 2018 году. Вместе с супругой основали в Каховке фитнес-клуб.

После полномасштабного вторжения Владимир стал в ряды волонтеров. Во время оккупации вывозил женщин, детей и пожилых людей, а также привозил в Херсон лекарства. У Владимира остались родители, жена и двое детей. В сентябре этого года его сын пошел в первый класс, дочери 15 лет.

Владимир с женой/ Фото из архива семьи

Владимир увлекался не только спортом, но и писал стихи. Последнее из его произведений, которое он закончил накануне смерти, озвучили в память о нем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели отца двоих детей из Соледара. Никита Гладков работал до вторжения в ремонтной бригаде на ГП "Артемсоль".