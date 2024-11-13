Машину разорвало на части: в Херсонской области дрон россиян атаковал "скорую" (фото)

Медики просто чудом выжили

В среду, 13 ноября, российские войска сбросили с беспилотника взрывчатку на автомобиль скорой помощи. В этот момент медики эвакуировали пострадавших во время вражеского обстрела людей.

В результате взрыва "скорую" буквально разорвало на части. При этом медики чудом выжили. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Известно, что в Станиславе Херсонской области россияне атаковали при помощи БпЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых. Перед этим в результате удара вражеского дрона по селу, 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили осколочные ранения.

Им на помощь оперативно прибыли медики, которые приняли решение транспортировать пострадавших в больницу. Именно в этот момент россияне и сбросили на "скорую" с дрона взрывчатку.

В результате произошедшего машина была полностью уничтожена — она буквально превратилась в груду металла, а части разбросало по сторонам.

"Чудом медицинские работники не пострадали," — говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября россияне нанесли авиационный удар по Херсону. В результате произошедшего пострадало 18 человек, среди которых — дети.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что российская армия атаковала Херсон четырьмя КАБами (корректированная авиационная бомба). Два из них попали в прибрежную зону Центрального района, а еще два прилетели в северную часть города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 октября российская армия атаковала рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. В результате произошедшего погибли и пострадали люди.