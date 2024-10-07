Россияне сбросили КАБы на Херсон: среди пострадавших — маленькие дети (фото и видео)

2-летнего мальчика и 4-летнюю девочку доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног

В понедельник, 7 октября, после 10:00 россияне нанесли авиационный удар по Херсону. По последним данным, пострадали 18 человек, среди которых — дети.

UPD: По данным Мрочко, количество раненых возросло до 18. В медучреждение обратился 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и резаные раны ног.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, российская армия атаковала Херсон четырьмя КАБами (корректированная авиационная бомба). Два из них попали в прибрежную зону Центрального района, еще две бомбы — в северной части города.

"Предварительно, травмы получили 8 человек, двое из них — дети 3 и 5 лет", — проинформировал Мрочко.

Позже он уточнил, что известно уже о 17 пострадавших, из них 2 ребенка – 2 и 4 года. 15 раненых находятся в больницах города, одному человеку оказана медицинская помощь на месте. Среди пострадавших 9 женщин – 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 и 76 лет и 6 мужчин – 32, 44, 58, 61, 64 и 71 года. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, к врачам обратились двое 16-летних парней, попавших под обстрел в поселке Киндейка. У обоих мальчиков минно-взрывная травма. Кроме того, у одного из пострадавших также контузия, у другого — осколочное ранение ноги. В Херсонской ОВА уточнили, что в момент вражеской атаки парни находились на остановке общественного транспорта.

В Херсонской ОВА сообщили, что зафиксировано попадание российского КАБ по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. По состоянию на 13.30 известно о 17 пострадавших.

"Среди пострадавших – двое детей. 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Их состояние – стабильное", — говорится в сообщении.

Кроме того, в больнице необходимую медпомощь получают еще 14 человек: шесть мужчин и восемь женщин. Еще одной пострадавшей, пожилой женщине, медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС добавили, что ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом, в одной из квартир заблокировало двух человек. Пожарные, несмотря на риск повторных обстрелов и работу вражеских разведывательных дронов, потушили возгорание и деблокировали людей из квартиры.

Мрочко сообщил, что из-за повышенной вражеской активности в Днепровском районе Херсона временно сокращены 5-й и 38-й маршруты. Конечная – площадь Черновола. Он призвал людей учитывать это.

"Но лучше не выходите из дома без особой нужды и не находитесь долго на открытом пространстве", — призвал начальник Херсонской МВА.

Как сообщал "Телеграф", 1 октября российская армия атаковала рынок в центре Херсона. В результате удара погибли и пострадали люди.