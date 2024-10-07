В Крыму вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: беспилотники "зажигательно" поздравили Путина с Днем рождения, обновлено (видео)

Прогремело более 10 взрывов

В ночь на понедельник, 7 октября, оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотниками. В результате вспыхнул мощный пожар на нефтебазе в Феодосии — отличный подарок президенту России Владимиру Путину, которому 7 октября исполняется 72 года.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", по словам местных жителей, несколько мощных взрывов прогремело в Феодосии около 4:30. После них начала гореть нефтебаза.

UPD. Из-за атаки на нефтебазу и вспыхнувший пожар, в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителей близлежащих улиц эвакуируют.

Местные оккупационные "власти" подтвердили пожар на феодосийской нефтебазе. Так называемый "глава администрации" Феодосии Игорь Ткаченко о причинах пожара не сообщил, но добавил, что работают расчеты МЧС, а жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал "вице-премьер" Игорь Михайличенко.

Тем временем в сети публикуют видео мощного пожара. Telegram-канал ASTRA пишет, что горящая в Феодосии нефтебаза — это, вероятно, АО "Морской нефтяной терминал".

Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

"Феодосийский торговый порт расположен в западной части незамерзающего Феодосийского залива на юго-восточном побережье Крыма. Порт открыт для захода судов круглый год и может оказывать услуги по переработке грузов широкой разновидности, механизирован. Он имеет сеть железнодорожных путей", — сказано в сообщении.

Феодосийский нефтеперевалочный терминал уже был атакован беспилотниками ранее. Так, в ходе атаки в марте этого года на территории АО "Морской нефтяной терминал" упало четыре беспилотника. С нефтебазы эвакуировали работников, повреждения получил магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же нефтебаза была атакована также в декабре и ноябре 2023 года.

"Утренние известия приятные: Феодосийский морской нефтяной терминал поздравляет бункерного п**ла с днем ​​рождения. Правда, с помощью наших беспилотников", — прокомментировал атаку пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

В целом оккупированный Крым был под атакой с 23:30 6 октября. Тогда прозвучало более 10 взрывов, которые были слышны в Сакском районе, а их отголоски — в Симферопольском и Красногвардейском районах. Звучали также очереди стрельбы из крупнокалиберного оружия. Через час раздалась вторая серия взрывов. По словам местного жителя, было минимум одно попадание в районе аэродрома в Новофедоровке.

Воздушную тревогу объявляли в воинских частях Севастополя. Около полуночи оккупанты подняли в воздух авиацию с аэродрома Бельбек. Около часу ночи в районе аэродрома Бельбек возник сильный пожар. Его источник неизвестен.

Воздушная опасность была объявлена по всей территории оккупированного Крыма. Российские Z-паблики писали об атаке украинских БПЛА. По их данным якобы, росПВО все их сбила.

Как сообщал "Телеграф", беспилотники атаковали Крым и 22 сентября. Тогда раздалось несколько мощных взрывов в районе временно оккупированного Джанкоя.