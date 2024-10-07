Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: россияне жалуются на беспилотники (видео)

По данным мониторинга, почти вся мера временно оккупированного Крыма находится под мощной атакой

Временно оккупированный Крым в ночь на 7 октября был атакован. Под ударом беспилотников оказались военные объекты россиян у Севастополя, Симферополя, в Новофедоровке и Гвардейском – там, где расположены российские аэродромы "Саки" и "Бельбек".

Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер". По данным канала, только в районе аэродрома "Саки" было слышно более десяти мощных взрывов, это могли быть как прилеты, так и работа российской противовоздушной обороны.

Также, по данным канала, в районе аэродрома "Бельбек", откуда оккупанты подняли в небо самолеты, начался пожар. Было шумно возле Симферополя и в Симферопольском районе. В Новофедоровке был прилет, в Гвардейском раздавалась сирена воздушной тревоги.

Пожар на аэродроме "Бельбек"

Как сообщалось ранее, специалисты Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удар по составу боеприпасов вблизи поселка Октябрьский в Тверской области. Кроме того, под раздачу попал военный аэродром "Шайковка", на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-22.

Взрывы, которые в ночь на 3 октября прозвучали в Воронежской области России — результат атаки дронами Службы безопасности Украины, а также ССО и других Сил обороны. Целью украинских беспилотников стали склады с КАБами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34.