У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни скаржаться на безпілотники (відео)

За даними моніторингу, майже увесь захід тимчасово окупованого Криму перебуває під потужною атакою

Тимчасово окупований Крим у ніч на 7 жовтня був атакований. Під ударом безпілотників опинилися військові об'єкти росіян біля Севастополя, Симферополя, у Новофедорівці та Гвардійському – там, де розташовані російські аеродроми "Саки" та "Бельбек".

Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер". За даними каналу, тільки в районі аеродрому "Саки" було чутно понад десяток потужних вибухів, це могли бути як прильоти, так і робота російської протиповітряної оборони.

Також, за даними каналу, в районі аеродрому "Бельбек", звідки окупанти підняли в небо літаки, почалася пожежа. Було гучно біля Сімферополя та у Сімферопольському районі. У Новофедорівці був прильот, у Гвардійському лунала сирена повітряної тривоги.

Пожежа на аеродромі "Бельбек"

Як повідомлялося раніше, фахівці Служби безпеки України в ніч на 21 вересня завдали удару по складу боєприпасів неподалік селища Октябрський у Тверській області. Крім того, під роздачу потрапив військовий аеродром "Шайковка", на якому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22.

Вибухи, які в ніч проти 3 жовтня пролунали у Воронезькій області Росії — результат атаки дронами Служби безпеки України, а також ССО та інших Сил оборони. Метою українських безпілотників стали склади з КАБами, стоянки літаків Су-35 і Су-34.