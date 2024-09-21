"Збивають" ATACMS: Крим зазнав масштабної атаки, працює ППО (відео)

На півострові працює ППО

У Криму ввечері суботи, 21 вересня, лунали вибухи. У Севастополі було зупинено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє telegram-канал "Кримський вітер". Наголошується, що метою атаки швидше за все був Сімферополь, оскільки саме там чули вибухи.

Підконтрольні росіянам канали повідомляють про те, що в районі міста нібито було збито п’ять ракет ATACMS. Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше 10 вибухів.

Через пів години вибухи пролунали і в інших місцях півострова, наприклад біля Балаклави, Севастополя, Бахчисараю та Перевального.

У мережі також з’явилися фото та відео, на яких видно сліди вибухів та інверсійних слідів від зенітних ракет у небі. Що саме хотіли збити росіяни з кадрів зрозуміти не можна.

Як повідомлялося раніше, фахівці Служби безпеки України в ніч на 21 вересня завдали удару по складу боєприпасів неподалік селища Октябрський у Тверській області. Крім того, під роздачу потрапив військовий аеродром "Шайковка", на якому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22.