"Сбивают" ATACMS: Крым подвергся масштабной атаке, работает ПВО (видео)

На полуострове работает ПВО

В Крыму вечером субботы, 21 сентября, гремели взрывы. В Севастополе было остановлено движение общественного транспорта.

Об этом сообщает telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что целью атаки скорее всего был Симферополь, поскольку именно там слышали взрывы.

Подконтрольные россиянам каналы сообщают о том, что в районе города якобы было сбито пять ракет ATACMS. Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере 10 взрывов.

Спустя около получаса взрывы прозвучали и в других местах полуострова, например возле Балаклавы, Севастополя, Бахчисарая и Перевального.

В сети также появились фото и видео, на которых видны следы взрывов и инверсионных следов от зенитных ракет в небе. Что именно хотели сбить россияне по кадрам понять нельзя.

Как сообщалось ранее, специалисты Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удар по складу боеприпасов неподалеку от поселка Октябрський в Тверской области. Помимо того, под раздачу попал военный аэродром "Шайковка", на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-22.