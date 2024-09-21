Россию атаковали беспилотники: мощно горит и детонирует склад с вооружением (видео)

Жителей эвакуируют

В ночь на субботу, 21 сентября, Россию снова атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады боеприпасов неподалеку от Торопца Тверской области, который был атакован на днях, а также в районе Тихорецка Краснодарского края.

Беспилотники атаковали арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России (ГРАУ) в районе Тихорецка, сообщил Telegram-канал Astra. Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин заявил об атаке "киевского режима". По его информации якобы два беспилотника были "подавлены силами ПВО и РЭБ". Однако, добавил чиновник, из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы и началась детонация.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Проводится эвакуация жителей. На месте работают пожарные. Astra уточняет, что склад с боеприпасами атакован в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края. Там находятся две войсковые части: в/ч 57229-41 и в/ч 01704. Местные жители утверждают, что атакована часть 57229-41.

Атака на Тверскую область

Жители Торопца услышали звуки взрывов и решили, что атаке снова подвергся склад вооружения на территории города. Однако по уточненным данным, дроны в этот раз посетили арсенал ГРАУ в поселке Октябрьское, пишет Astra.

Губернатор области Игорь Руденя заявил о сбитии БПЛА. Он добавил, что на месте работают специалисты экстренных служб. На месте атаки вспыхнул пожар, который видно из Торопца.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты вечером ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки оккупантов ранены по меньшей мере 15 человек.