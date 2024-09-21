Пакет дадут, но есть одна проблема: что не так с помощью, о которой скоро объявят США

Стоимость пакета будет значительно больше, чем у предыдущих, но с поставками будет проблема

США уже на следующей неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи. В СМИ называют его "очень значительным", однако будет одна проблема: хотя о предоставлении пакета будет официально заявлено, поставки начнутся значительно позже.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правительстве США. Проблема, отмечает издание, состоит в отсутствии или дефиците некоторых видов вооружений на складах американской армии, откуда комплектуется помощь.

Стоимость пакета будет значительно больше, чем у предыдущих. В пакет войдут виды вооружения, которые "критичны" для удержания фронта украинской армии. Предоставляется военная помощь через программу прямых президентских полномочий (PDA). Но непосредственно поставки придется отложить по многим позициям – Пентагон уже предупредил о дефиците.

"Президентские пакеты сокращения изначально были задуманы как способ поставки Украине оружия и оборудования в краткосрочной перспективе с начала войны с Россией. Некоторые пакеты начали прибывать в Украину в течение нескольких дней после их объявления, что позволило США быстро поставлять оружие и боеприпасы украинским военным в разгар войны", – сказано в сообщении.

Между тем, информационное агентство Reuters со ссылкой на чиновников, предоставивших данные на условиях анонимности, назвало сумму, на которую будет объявлена помощь — 375 млн долларов США, при том, что по программе PDA США имеют еще 5,8 млрд долларов. В пакет войдут патрульные катера, неуказанный тип боеприпасов к реактивным ракетным системам HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, запчасти к военной технике и некоторое другое вооружение.

Издание Politico отмечает, что в этом же пакете Украина может получить высокоточные авиационные бомбы JSOW. Они летят на дальность до 130 километров, что может дать украинским самолетам большое преимущество в воздухе – российские КАБы летят на меньшее расстояние.

"Новые ракеты, хоть и не имеют такой дальности, о которой просил Киев, все же дадут украинским летчикам новое мощное оружие, поскольку их силы борются с наступающими российскими войсками на востоке страны, где украинские войска медленно теряют позиции", – говорится в материале.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 6 миллиардов долларов, которые доступны для помощи Украине по программе PDA (прямых президентских полномочий) планируется использовать "любым возможным способом" после того, как закончится финансовый год в США. Этим деньгам не дадут "сгореть".

Также во время заседания "Рамштайна" 6 сентября Соединенные Штаты Америки выделили очередную военную помощь Украине. Речь идет об оружии на $250 млн. Выделение помощи сначала анонсировал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи контактной группы по обороне Украины, на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.