Попытки США не давать Украине возможности бить по России похожи на открытый саботаж

США продолжают придумывать причины, чтобы не давать Украине разрешение на удары дальнобойными западными ракетами в глубину России. Так, на этот раз в Вашингтоне заявили, что снятие запрета, мол, не сможет изменить ход войны.

Об этом вечером 19 сентября заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх. Позиция, которую она озвучила, похоже, является реальным мнением Вашингтона по поводу ударов по России дальнобойными ракетами.

При этом Сингх также заявила, что якобы нет единого компонента, который помог бы победить в войне. Залог успеха, считают в Пентагоне, заключается в "комплексных действиях" — впрочем, какие именно комплексные действия подразумеваются, в американском оборонном министерстве объяснить не смогли.

Отметим, что западные аналитики придерживаются противоположного мнения. Так, в ISW говорят, что удары вглубь России не только уничтожат российские запасы оружия и сохранят много жизней, но и окажут сильное оперативное давление на российскую армию. А некоторые западные эксперты начинают задавать вопросы – действительно ли администрация президента США Джозефа Байдена привержена идее победы Украины, поскольку ее реальные действия напоминают профанацию и открытый саботаж.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Однако пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттащили до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах.