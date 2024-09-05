Снова за рыбу деньги: в Белом доме упорно повторяют одно и тоже по поводу ударов ATACMS по России

Кирби не стал комментировать, как россиянам удалось увести самолеты из зоны поражения ATACMS

В Белом доме назвали "ложным" мнение Украины о том, что удары по России баллистическими ракетами ATACMS смогут уничтожить российскую авиацию. Россияне давно переместили 90% самолетов, используемых для ударов по Украине, за пределы досягаемости ракет – на расстояние более 300 километров от границы.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома уже в очередной раз сделал заявление о том, что ATACMS-де не помогут.

"Мнение, что если мы дадим Украине дальнобойные ATACMS, то они смогут поразить авиабазы и большинство самолетов, обстреливающих Украину — неверно", — сказал Кирби.

Впрочем, как это так случилось, что россияне увели большинство самолетов из зоны поражения ракетами ATACMS, Кирби оставил за кадром, не став комментировать этот момент. Однако продолжил повторять стандартную "отмазку" Вашингтона.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.