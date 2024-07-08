Украина успешно применяла ATACMS по целям в Крыму: что там потеряли россияне

В Белом доме отметили, что украинцы имеют успехи на фронте

Украинская армия успешно смогла применить ракеты ATACMS для удара по российским объектам во временно оккупированном Крыму. При этом, она это делала несколько раз.

Об этом рассказал координатор Совбеза США по стратегическим вопросам Джон Кирби во время брифинга в Белом доме. Он отметил, что ВСУ таким образом уничтожили зенитно-ракетные комплексы, командные пункты и аэродромы.

При этом, Кирби подчеркнул, что украинская армия смогла вновь продемонстрировать, что благодаря поддержке Запада может успешно сдерживать крупнейшую армию Европы.

"Украина применила ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", — сказал он и добавил, что ВСУ также смогли потопить крылатой ракетой очередной корабль в Севастопольском порту, из-за чего Черноморский флот РФ покинул Крым.

Кирби не уточнил, когда именно произошли упомянутые эпизоды.

Стоит отметить, что Украина лишь раз официально подтверждала применение ATACMS по целям в Крыму. Это произошло 30 мая, когда ВСУ уничтожили паромную переправу в Керчи.

Вместе с тем в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что если Украина получит разрешение на удары этими ракетами по российской территории, то она сможет существенно подрывать масштабные операции оккупационных войск.

Напомним, в Крыму между селами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района в ночь на 7 июля произошел мощный взрыв. В результате начался сильный пожар на газопроводе.