Patriot не спасут от российских бомб: Зеленский озвучил главную проблему и способ ее решить (видео)

Украина должна бороться с угрозой другим способом

Украина никогда не сможет получить нужное количество систем ПВО, чтобы защитить себя от российских корректируемых авиабомб. Вместо этого будет гораздо дешевле уничтожать российские самолеты на аэродромах дальнобойным оружием.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. По его словам, россияне сбрасывают ежемесячно тысячи авиабомб по всему востоку, включая Харьков, Донбасс и в частности направление Торецка и Покровска.

Он отметил, что в теории для сбивания КАБов могут быть использованы ракеты Patriot, но и с ними есть проблема.

"Тысяч в месяц у нас никогда не будет, и я вам скажу честно, и сотен "Патриотов" тоже в месяц никогда не будет. Каждая ракета (стоит, — ред) около трех миллионов. И вопрос не только в деньгах, вы и сами знаете, что их столько в мире не производят", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, если Украина потратит все ракеты на борьбу с авиабомбами, то россияне просто выждут истощения запасов ПВО и затем начнет уничтожать инфраструктуру, энергетики и города.

Таким образом, Зеленский говорит, что единственным вариантом для выхода из этого положения является использование дальнобойного оружия против российских самолетов, которые стоят на аэродромах. Для этого ВСУ нуждаются в оружии, способном поражать цели на расстоянии в 300 километров и больше.

Как сообщалось ранее, Украина пытается уговорить США дать возможность использовать американское оружие для ударов по российским аэродромам. В настоящее время ВСУ используют для этих целей БПЛА своего производства, однако ракеты ATACMS могли бы делать это гораздо эффективней.