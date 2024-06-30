Украина и США договорились о координации поставок систем Patriot: что известно

Во время встречи в хорватском Дубровнике стороны обсудили поставки ПВО Украине

Украина и Соединенные Штаты скоординировали шаги по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для вооруженных сил. Также стороны обсудили усилия по дальнейшему обеспечению Украины оружием и боеприпасами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с помощником государственного секретаря США Джеймсом О’Брайеном. Встреча проводилась в Хорватии, в городе Дубровнике.

"Мы высоко ценим последние важные решения США по поддержке украинских ударов по военным объектам в России, предоставление приоритета Украине в поставке боеприпасов для противовоздушной обороны и их работу с третьими странами по укреплению обороноспособности Украины", – отметил Кулеба.

Напомним, 14 июня Германия, ранее пообещавшая передать батарею ПВО Patriot, объявила о новом очередном пакете военной помощи для Украины. Некоторые позиции особенно радуют: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T и реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.

Украина может получить до восьми батарей систем противовоздушной обороны Patriot из неожиданного места. Израиль и США могут передать Киеву все старые израильские Patriot, которые ЦАХАЛ планирует снимать с вооружения.