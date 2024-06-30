Україна та США домовилися про координацію постачань систем Patriot: що відомо

Під час зустрічі в хорватському Дубровнику сторони обговорили постачання ППО Україні

Україна та Сполучені Штати скоординували кроки щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для Збройних сил. Також сторони обговорили зусилля щодо подальшого забезпечення України зброєю та боєприпасами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном. Зустріч проводилася у Хорватії, в місті Дубровник.

"Ми високо цінуємо останні важливі рішення США щодо підтримки українських ударів по військових об’єктах у Росії, надання пріоритету Україні в постачанні боєприпасів для протиповітряної оборони та їхню роботу з третіми країнами щодо зміцнення обороноздатності України", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 14 червня, Німеччина, яка раніше пообіцяла передати батарею ППО Patriot, оголосила про новий черговий пакет військової допомоги для України. Деякі позиції з нього особливо тішать: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T та реактивні артилерійські системи HIMARS.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.

Україна може отримати до восьми батарей систем протиповітряної оборони Patriot з несподіваного місця. Ізраїль та США можуть передати Києву усі старі ізраїльські Patriot, які ЦАХАЛ планує знімати з озброєння.