Такого ніхто не чекав: стало відомо, звідки Україна може отримати додаткові Patriot

Patriot, які перебувають на озброєння Ізраїля, не пристосовані для перехоплення балістичних ракет

Україна може отримати до восьми батарей систем протиповітряної оборони Patriot з несподіваного місця. Ізраїль та США можуть передати Києву усі старі ізраїльські Patriot, які ЦАХАЛ планує знімати з озброєння.

Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що угоду ще не підтвердили офіційно дипломати будь-якої з трьох країн, проте вдалося відслідкувати ймовірний шлях усіх восьми батарей.

Скоріше за все, ізраїльські Patriot поїдуть спочатку до США. А вже звідти їх передадуть Україні. Угоду в цьому плані обговорювали міністри та високопосадовці трьох урядів, а сам Ізраїль ще у квітні висловив бажання зняти вісім батарей Patriot з озброєння та замінити їх на сучасніші системи.

"Але батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з ХАМАС, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла може перерости в повномасштабну війну", – додає видання.

При цьому Patriot, які перебувають на озброєння Ізраїля, не пристосовані для перехоплення балістичних ракет. Проте вони все одно стануть прекрасним посиленням української ППО, оскільки будуть здатні перехоплювати крилаті ракети, літаки та безпілотники російських терористів.

Нещодавно у Нідерландах повідомили, що об’єдналися з іншою країною, аби поставити Україні ще одну систему ППО Patriot, після того, як про поставку цієї ж системи повідомила Румунія. В Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що їм вдалося "зібрати" частини ЗРК, які буде об’єднано у єдину систему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.