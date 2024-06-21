Україна отримає пріоритет у постачанні боєприпасів до Patriot і NASAMS: в Пентагоні пояснили, що це означає

Україна зараз потребує максимум можливих систем ППО та боєприпасів для них

Україна отримає від США пріоритет на постачання боєприпасів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS. Це означає, що Україна буде отримувати ракети для цих систем пришвидшеними темпами, навіть на шкоду іншим американським контрактам.

Про це сказав спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє "Голос Америки". За словами генерала, це дозволить Україні й далі захищати критичну інфраструктуру від російських повітряних терактів, що стане особливо важливим з наближенням зими.

Райдер також зазначив, що рішення було ухвалене через посилення атак російських терористів проти української енергетики. Україна зараз потребує максимум можливих систем ППО та боєприпасів для них.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – сказав він.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед адміністрації США та у Пентагон повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зазначається, що рішення про передачу батареї вже прийнято остаточно.

Своєю чергою голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що його країна проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на польській території. За його словами, Польщі необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.