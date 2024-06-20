"Росіяни в халепі": генерал США спрогнозував, на скільки вистачить окупантів

Оскільки загарбникам начхати на життя своїх солдатів, вони продовжать кидати непідготовлені війська в атаки, як це роблять зараз, втрачаючи вбитими по тисячі на день.

Американський генерал у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі, Бен Ходжес, вважає, що російські окупанти не досягнуть особливих успіхів на фронті, але можуть продовжувати обстрілювати мирні українські міста дронами та ракетами. У них вже є великі проблеми, а отже, вони навряд чи зможуть продовжувати робити те саме, що й зараз, після наступного року.

Про це він розповів у "Телеграфі" у матеріалі: "Про страх США та Німеччини, радянське мислення у ЗСУ та ізоляцію Криму: інтерв’ю з генералом Беном Ходжесом".

"Я спостерігаю за цим останні декілька років і не бачу, щоб росіяни були здатні здійснити прорив. Навіть протягом шести місяців, коли Україні не надходила допомога від США, Росія не змогла ефективно використати це", — сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чого далі чекатиме від російських загарбників.

На його думку, російські загарбники ледве пройшли Бахмут та Авдіївку. При цьому вони не могли "взяти" Харків і тепер українські сили отримують необхідну допомогу. Тому Ходжес не бачить можливості росіян досягти якогось великого прориву.

"Єдине, що вони можуть зробити — продовжувати запускати ракети й безпілотники проти невинних мирних людей та цивільної інфраструктури. Вони продовжать це робити. І оскільки їм чхати на життя власних солдатів, вони продовжать кидати непідготовлені війська в атаки, як це роблять зараз, втрачаючи вбитими по тисячі на день", — пояснив генерал.

Він додав, що це старий російсько-радянський спосіб боротьби. Поки українські захисники мають боєприпаси, вони зможуть це зупиняти.

"Та, на мою думку, росіяни у великій халепі. Ми всі спостерігаємо за їхніми банками. Зараз у них серйозні фінансові проблеми. Вони цілковито залежать від здатності нелегально експортувати нафту до Китаю та Індії, щоб отримувати гроші. Вони залежать від Північної Кореї, Ірану та Китаю у питанні боєприпасів, безпілотників та компонентів. Вони віддали в заставу своє майбутнє. І я не думаю, що те, що росіяни роблять зараз, вони зможуть продовжувати далі наступного року", — підсумував Ходжес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що топ-генерал США Чарльз Браун оцінив ситуацію в Харківській області, а також попередив про проблему.