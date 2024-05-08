Чому провалився план Путіна в Україні: відомий боєць РДК відповів і дав прогноз щодо війни

Майбутнє Росії після війни криваве

Росії не вдалося захопити Україну, як планувалося, через мужність народу та бійців. Водночас кінця цієї війни поки що не видно.

Але коли він настане, на росіян чекає криваве очищення від тероризму, і ті, хто проти Путінського режиму, як і Російський добровольчий корпус (РДК), зможуть допомогти у цій боротьбі. Про це розповів "Телеграфу" боєць РДК Олексій Льовкін в інтерв’ю "У Росії криваве майбутнє: відомий боєць РДК про провал Путіна, відносини з ЗСУ та кінець війни"

Він зазначив, що прихильників корпусу в Росії чимало і пов’язано це з тим, що представити політичну опозицію російському диктатору Володимиру Путіну нереально.

"Прихильників у РДК дуже багато.Це пов’язано з тим, що Путін, в принципі, знищив будь-яку легальну опозицію, яка діяла, на мій погляд, неправильно. І намагалася зі стаканчиками з кавою в руках подолати злочинця у владі, з яким неможливо боротися політичними методами. І ці люди нікуди не поділися, вони просто злякалися та сидять, не відсвічують", — зазначив боєць.

За словами Льовкіна, величезна кількість людей є потенційно прихильниками РДК, а велика кількість таких є вже зараз.

На питання, чому провалився план Путіна щодо швидкого захоплення України, він зазначив, що справа у героїзмі українців.

"План Путіна провалився насамперед через героїзм українських військових, які героїчно, несподівано для всього світу, захистили Київ і завдали тяжкої поразки російським військам. Зізнаюся, що я і сам не особливо в це вірив, бо думав, що ми помремо все в Києві, і був до цього готовий", — сказав Льовкін.

Майбутнє Росії

Майбутнє Росії боєць РДК бачить у війні.

"У війні і в очищенні від тієї ганьби, яка зараз висить над російською нацією і над російською землею. Тому що ту державу, яка існує сьогодні, її не можна назвати ні російською, ні якоюсь ще, тому що тероризм, як відомо, не має національності. І цей тероризм має бути знищений. Тому майбутнє там, на жаль, криваве. І це найкраще, що можна зробити із тим, що сьогодні називається Російська Федерація", — сказав він.

Своє ж майбутнє Льовкін бачить у боротьбі за те, щоб цього зла не існувало.

"І думаю, що доля кожної вільної російської людини має бути пов’язана з цією боротьбою. Заради нашого майбутнього, заради того, щоб ми могли жити у свободі, у честі та у справедливому суспільстві. Не в такому, як сьогодні, а без тероризму, без катувань, без брехні. Тому що брехня лежить в основі ось цих усіх речей", — зазначив він.

Щодо термінів закінчення війни, боєць РДК сказав, що очікувати цього найближчим часом не варто.

"Війна закінчиться дуже нескоро, бо та сила, з якою довелося зіткнутися Україні, є жахливою, величезною. Це дуже потужна держава з потужною армією. У цьому якраз і полягає неймовірний героїзм української армії, українського народу, який зумів протистояти і досі стоїть і успішно бореться з цією армадою, перед якою впала б будь-яка держава Європи. Я щиро так думаю", — сказав Льовкін.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами глави ГУР Кирила Буданова, Україна має власний план щодо зменшення російського потенціалу. Головна роль у ньому відводиться ударам безпілотників, ракет і нових атак російських добровольців.