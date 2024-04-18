Буде більше сюрпризів для Росії: Буданов анонсував нові прильоти українських дронів, ракет та рейди РДК

Одна з цілей таких атак – показати росіянам безпорадність російського диктатора Володимира Путіна

Оскільки російські терористи вже у червні цього року можуть почати великий наступ з метою захопити всю територію Донецької та Луганської областей до інавгурації нового президента США, то Україна має власний план зі зменшення російського потенціалу. Головна роль у ньому відводиться ударам безпілотників, ракетам та новим атакам російських добровольців.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, російські терористи вважають, що Дональд Трамп, якщо він виграє вибори, залишить росіянам усі їхні завоювання.

"До інавгурації американського президента вони намагатимуться захопити якомога більше територій Донецької та Луганської областей… Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість… критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", – зазначив Буданов.

За його словами, одна з цілей таких атак – показати росіянам безпорадність російського диктатора Володимира Путіна, який не здатний захистити російське населення від перенесення війни на територію РФ. Наприклад, додав очільник ГУР, коли росіяни намагаються відбити атаки БПЛА на Бєлгород, російські ракети зазвичай завдають місту значно більшої шкоди, ніж міг би завдати удар безпілотника – саме ці руйнування спостерігають в Бєлгороді. Скоро те ж саме чекає на багато інших російських міст.

"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її. Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт атакують біля їхнього будинку", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, в Джанкої вночі був приліт ракети ATACMS по складу зі снарядами до систем С-300/400, крім того, з ладу було виведено кілька пускових установок. Є загиблі та постраждалі серед особового складу російських терористів.

Авіабаза в Джанкої є одним із головних логістичних хабів для російської армії та місцем базування ударних вертольотів. Через неї відбувається постачання угруповання військ у Херсонській області та частково у Запорізькій області.