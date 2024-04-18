Будет больше сюрпризов для России: Буданов анонсировал новые прилеты украинских дронов, ракет и рейды РДК

Одна из целей таких атак – показать россиянам беспомощность российского диктатора Владимира Путина.

Поскольку российские террористы уже в июне этого года могут начать большое наступление с целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до инаугурации нового президента США, Украина имеет собственный план по уменьшению российского потенциала. Главная роль в нем отводится ударам беспилотников, ракетам и новым атакам российских добровольцев.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. По его словам, российские террористы считают, что Дональд Трамп, если он выиграет выборы, оставит россиянам все их завоевания.

"К инаугурации американского президента они будут пытаться захватить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей… Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность… критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", – отметил Буданов.

По его словам, одна из целей таких атак – показать россиянам беспомощность российского диктатора Владимира Путина, не способного защитить российское население от переноса войны на территорию РФ. К примеру, добавил глава ГУР, когда россияне пытаются отразить атаки БПЛА на Белгород, российские ракеты обычно наносят городу гораздо больший вред, чем мог бы нанести удар беспилотника – именно эти разрушения наблюдают в Белгороде. Скоро то же самое ждет многие другие российские города.

"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь ее. Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют у их дома", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в Джанкое ночью был прилет ракеты ATACMS по складу со снарядами для систем С-300/400, кроме того, из строя было выведено несколько пусковых установок. Есть погибшие и пострадавшие среди личного состава российских террористов.

Авиабаза в Джанкое является одним из главных логистических хабов для российской армии и местом базирования ударных вертолетов. Через нее происходит снабжение группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области.