У Севастополі пролунали потужні вибухи: що відомо

За заявами російських гауляйтерів традиційно "усе збили"

У тимчасово окупованому російськими терористами Севастополі вночі 9 квітня пролунали потужні вибухи. Місцева "влада" заявила про атаку безпілотників, куди саме могли влучити дрони – не повідомляється.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на власні джерела та повідомлення офіційних осіб. Місцеві мешканці повідомили, що вибухи чули у Нахімовському районі Севастополя та Євпаторії, також над Севастополем спрацювала російська протиповітряна оборона.

"Шановні севастопольці. Прошу не реагувати на провокації та повторю слова нашого губернатора — у нас відмінно працює система ППО", – трохи пізніше повідомив "виконувач обов'язків заступника губернатора" окупованого міста Євген Горлов.

Також він заявив, що мешканці міста не повинні поширювати відео роботи протиповітряної оборони. Звичайно, що його ніхто не послухав, та перші відео вже почали з'являтися у каналах Севастополя. Сам "губернатор", доречі, вже заявив, що нібито було збито повітряну ціль, а постраждалих немає – втім, місцеві написали у соцмережах, що вогонь російські окупанти вели у бік моря, тому це було схоже на морську атаку, а не на повітряну.

Нагадаємо, що після масштабної атаки дронів по російських аеродромах 5 квітня з'явились супутникові знімки одного з них — Морозовська. Але на них не помітно жодних масштабних руйнувань і спалених літаків. На цьому аеродромі базуються літаки тактичної авіації — фронтові бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі Су-30 та Су-35. На оприлюднених знімках можна побачити декілька вирив поряд з майданчиком технічного обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, що уже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км та більше. Вони компенсують дефіцит ракет середньої та великої дальності.