З’явилися супутникові фото аеродрому Морозовськ після атаки БПЛА: видно сліди пожежі

Місцеві жителі бачили заграву в небі та чули звуки вибухів

У мережі з’явилися нові супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області, який у ніч на 5 квітня був атакований дронами. На знімку видно, що на території аеродрому сталася пожежа.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер". На військовому аеродромі в момент атаки могли бути 29 літаків.

Супутникових знімків високого розширення поки що немає, але на тих, що є, видно чорну пляму. Очевидно, це слід від великої пожежі неподалік самих літаків. Однак, за інформацією місцевих жителів, вони чули десятки вибухів з боку військового аеродрому.

За даними ЗМІ, в результаті атаки дронів могли бути знищені щонайменше шість російських літаків із 29. Також є інформація про 20 загиблих або поранених окупантів, але дані вимагають підтвердження. На аеродромі Морозовськ були дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року Су-34. Там же базувався 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Розташування літаків до атаки по аеродрому

Нагадаємо, що в ніч на 5 квітня дісталося не лише аеродрому Морозовськ у Ростовській області. СБУ та ГУР провели спільну операцію та атакували Енгельс (Саратовська область) та Єйськ (Краснодарський край РФ), де також розташовані авіабази росіян. Пошкоджено три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, повністю знищено два Су-25і загинули 4 військовослужбовці російської армії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії намагаються захистити аеродроми від ударів України. Окупанти виявили винахідливість і намалювали літак на землі, щоб видати його за справжній, але зганьбилися.