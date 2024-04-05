Мінус російські бомбардувальники? ЗМІ дізнались про наслідки удару по аеродрому Енгельс-2

Непереливки прийшлось трьом ворожим аеродромам

Під час ранкової атаки на російські аеродроми дісталось трьом місцям базування ворожої авіації. Завдяки спільній роботі Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил України безпілотники уразили аеродроми у декількох областях РФ.

Без пошкоджень бомбардувальників не обійшлось. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у ГУР.

Зазначається, що внаслідок атаки на аеродромі Енгельс-2, ймовірно, зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", – зауважив співрозмовник УП у військовій розвідці.

Аеродром "Енгельс-2" на мапі

Ба більше, удару під час атаки зазнав ще й військовий аеродром в Єйську. Попередньо відомо, що там було повністю знищено два Су-25 та внаслідок обстрілу загинули 4 військовослужбовці російської армії.

Крім того, безпілотники також атакували військовий аеродром в місті Курськ.

Зауважимо, що на аеродромі Морозовськ, який також було атаковано, базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Що відомо про Ту-95МС

Головне призначення літака — знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. Інша основна роль, яку відвели Ту-95 — ракетоносець. Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101.

Раніше "Телеграф" писав, що вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км та більше. Вони компенсують дефіцит ракет середньої та великої дальності.