Результати удару вражають: на російському аеродромі Морозовськ знищено кілька літаків

Звідти злітали літаки, що б'ють по Україні

Атаку на російський аеродром Морозовськ у Ростовській області провела СБУ разом з військовими та Силами оборони. За попередніми даними, знищено щонайменше 6 літаків, 20 російських військових загинули або отримали поранення.

Як розповіли проінформовані джерела "Телеграфа", на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають — знищено щонайменше 6 військових літаків рф, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двухсотими" чи "трьохсотими"", — повідомили наші джерела.

Атака на аеродром Морозовськ, що розташований на відстані близько 300 км від України, — важлива спецоперація. В результаті успішних ударів бойовий потенціал окупантів значно скоротиться.

Нагадаємо, на аеродромі Морозовська базується 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк" російських повітряних сил. У його складі понад 20 бортів Су-34 — саме ці літаки вилітають на обстріли східних областей України коригованими авіаційними бомбами (КАБами). Крім того, на ньому базуються літаки Су-24М та деякі інші моделі.

Як розповідав "Телеграф", в ніч на 5 квітня на території Росії були атаковані ще два міста, поруч з якими є аеродроми — Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області. Енгельс віддалений від України на 700 кілометрів.