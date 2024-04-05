Результаты удара впечатляют: на российском аэродроме Морозовск уничтожено несколько самолетов

Оттуда взлетали самолеты, которые бьют по Украине

Атаку на российский аэродром Морозовск в Ростовской области провела СБУ вместе с военными и Силами обороны. По предварительным данным, уничтожены по меньшей мере 6 самолетов, 20 российских военных погибли или получили ранения.

Как рассказали проинформированные источники "Телеграфа", на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Результаты совместной спецоперации поражают — уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов России, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных рашистов стали "двухсотыми" или "трехсотыми"", — сообщили наши источники.

Атака на аэродром Морозовск, расположенный на расстоянии около 300 км от Украины, – важная спецоперация. В результате успешных ударов боевой потенциал оккупантов значительно сократится.

Напомним, на аэродроме Морозовска базируется 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк" российских воздушных сил. В его составе более 20 бортов Су-34 – именно эти самолеты вылетают на обстрелы восточных областей Украины корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Кроме того, на нем базируются самолеты Су-24М и некоторые другие модели.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь на 5 апреля на территории России были атакованы еще два города, рядом с которыми есть аэродромы — Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области. Энгельс удален от Украины на 700 километров.