Не только Курск: в Ростовской области под атакой БПЛА аэродром в Морозовске, десятки взрывов (видео)

В некоторых районах российского города пропали свет и вода

В России сегодня активно страдает не только Курск; россияне заявили о массовой атаке беспилотников на город Морозовск в Ростовской области, возле которого расположен военный аэродром российских террористов. Сколько беспилотников атаковали аэродром, сказать сложно, однако местные уже насчитали более 60 взрывов.

Об этом сообщает российские СМИ и местные каналы. Также они написали, что в некоторых районах Морозовска после прилетов исчезли свет и водоснабжение; заявляется, что беспилотники якобы активно сбиваются.

Известно, что на аэродроме Морозовска базируется 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк" российских воздушных террористов. В его составе более 20 бортов Су-34 – именно эти самолеты вылетают на обстрелы восточных областей Украины корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Также на нем базируются самолеты Су-24М и другие модели.

Как сообщал "Телеграф", прилеты украинских дронов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам привели к неприятной для российского террористического режима ситуации. Похоже, России придется значительно сократить экспорт дизельного горючего из портов в Балтийском и Черном морях.

За два месяца, с 24 января по 25 марта 2024 года, украинские Силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающих заводов.

Financial Times 22 марта сообщило, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам. Якобы такие действия повлекут за собой рост цены на нефть. Кроме того, РФ может атаковать в ответ. В тот же день в Кабмине ответили на просьбу США не бить по российским НПЗ.