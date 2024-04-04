В Курске раздались взрывы: россияне жалуются на атаку беспилотников (видео)

Украина официально не комментировала ночной налет беспилотников на Курск

Российский город Курск вечером 4 апреля не спит из-за ряда сильных взрывов. Россияне жалуются на атаку якобы украинских беспилотников, российская противовоздушная оборона отражает атаку, а на месте одного из возможных прилетов уже начался пожар.

О налете БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и местные каналы. Последние опубликовали видео со вспышками и звуками мощных взрывов в городе.

Пожар начался на территории Центрального рынка Курска после особо мощного взрыва. Местные каналы пишут, что это могли упасть обломки сбитого беспилотника. Однако возможно, что это упали российские ракеты ПВО, которые часто запускаются россиянами непосредственно над городом и падают потом гражданским на голову.

О пострадавших или разрушениях в результате атаки беспилотников ничего не известно. Украина официально не комментировала ночной налет на город.

Как сообщал "Телеграф", в городе Строитель в Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты. В результате происшествия пострадала. Инцидент произошел в воскресенье, 18 марта.

Также "Телеграф" сообщал, что в Белгородской области село Козинка стерто с лица земли. Армия РФ уничтожила свой же населенный пункт, как уничтожила Бахмут, Авдеевку и другие украинские города.