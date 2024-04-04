В Харькове, где ночью "Шахеды" убили людей, новые взрывы: что известно (обновлено)

В одном из районов в небо поднимаются клубы дыма

Во время воздушной тревоги в Харькове, который в ночь на 4 апреля активно обстреливали российские оккупанты, снова прогремели мощные взрывы.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов. Он обратился к гражданам с просьбой быть осторожнее.

"Угроза применения ракет с баллистической траекторией полета", — пишут мониторинговые каналы.

В других Telegram-каналах тем временем отмечают, что по предварительной информации, удар по городу был нанесен крылатой ракетой Х-59. Над местом прилета в небо поднимаются клубы дыма.

Жителей Харькова и области просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, поскольку есть вероятность повторных ударов.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в 12:47 оккупанты нанесли удар по Харьковскому району между населёнными пунктами.

"В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 апреля российские захватчики атаковали Харьков. В городе гремели мощные взрывы. Для обстрела оккупанты применяли беспилотниками "Шахед"/"Герань" со стороны Белгородской области. Они нанесли как минимум четыре удара.

В результате в одном из многоэтажных домов повреждены верхние этажи, а также повреждения получили частные дома. После того как на место одного из прилетов прибыли спасатели, захватчики нанесли еще один удар. Трое из них погибли. Также погибла еще одна женщина.