Погибли спасатели, ранены медсестра и полицейский: ночью россияне нанесли подлые удары по Харькову (видео)

Россияне продолжают совершать военные преступления против мирных украинцев

В ночь на 4 апреля россияне обстреляли Харьков беспилотниками "Шахед"/"Герань" со стороны Белгородской области. Они атаковали город несколькими волнами БПЛА, есть попадание в жилые дома, пострадавшие и погибшие.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли по Харькову как минимум четыре удара, в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи, также пострадали частные дома. Когда на место одного из прилетов прибыли спасатели и начали работу, россияне нанесли повторный удар, погибло трое из них. Кроме того, погибла женщина.

"По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов на Харьков. 49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком состоянии. Среди пострадавших — медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", — написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте одного из прилетов начался пожар. На месте другого обрушились плиты жилого дома. Всего, по предварительным данным, было три прилета по жилым домам в нескольких районах города. В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. Также повреждены как минимум три автомобиля ГСЧС.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, который был заблокирован после удара РФ по Новобаварскому району Харькова, сообщает "Суспільне". Для этого спасателям пришлось поднимать плиты перекрытий дома. Мужчина в сознании, он попросил воды, но передвигаться сам не может.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, во время атаки на Харьков ранен также сотрудник полиции. Он уточнил, что россияне выпустили по Харькову не менее шести БПЛА. Один из них попал в трехэтажку, другой в 16-этажный дом, еще несколько — в приватный сектор.

Как сообщал "Телеграф", представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что сообщения, что РФ якобы готовит наступление на Харьков — ИПСО. Силы обороны не фиксируют формирования ударных групп противника для повторных нападений на Украину.