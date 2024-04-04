Россияне обстреливают Харьков: в городе слышали взрывы, есть прилеты по жилым домам

В нескольких областях слышали взрывы

В ночь на 4 апреля оккупанты вновь обстреляли Харьков. Несколько беспилотников "Шахед"/"Герань" были запущены по городу со стороны Белгородской области.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил в Telegram, первая группа была запущена россиянами около 00:20, а вторая около 1:10. После этого помимо Харьковской области тревогу объявили и в Днепропетровской.

Мониторинговые группы при этом обнародовали информацию о том, что группа из 4-6 БПЛА двигалась юго-западным курсом со стороны России. Вторая группа примерно такая же по количеству имеет тот же курс.

Согласно сообщениям местных telegram-каналов, в городе есть два прилета, однако позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне нанесли не менее 4 ударов по гражданской инфраструктуре.

UPD: По предварительной информации 3 человека погибли.

Вместе с тем также сообщается о движении дронов в сторону Павлограда (Днепропетровская область). Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Как сообщалось ранее, Россия накопила от 245 до 285 крылатых ракет морского базирования "Калибр", запускаемых с кораблей Черноморского флота. Кроме того, у нее есть 9 носителей, с помощью которых она может запустить до 60 ракет за один залп.