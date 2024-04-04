Росіяни обстрілюють Харків: у місті чули вибухи, є прильоти по житловим будинкам

У кількох областях чули вибухи

У ніч проти 4 квітня окупанти знову обстріляли Харків. Декілька безпілотників "Шахед"/"Герань" були запущені по місту з боку Бєлгородської області.

Як інформує пресслужба Повітряних сил у Telegram, першу групу запустили росіяни близько 00:20, а друга близько 1:10. Після цього, крім Харківської області, тривогу оголосили і в Дніпропетровській.

Моніторингові групи при цьому оприлюднили інформацію про те, що група із 4-6 БПЛА рухалася південно-західним курсом з боку Росії. Друга група приблизно така сама за кількістю має той самий курс.

Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у місті є два прильоти, однак пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали не менше 4 ударів по цивільній інфраструктурі.

UPD: За попередньою інформацією 3 особи загинули.

Водночас також повідомляється про рух дронів у бік Павлограда (Дніпропетровська область). Мешканців закликають залишатись у безпечних місцях до відбою тривоги.

Як повідомлялося раніше, Росія накопичила від 245 до 285 крилатих ракет морського базування "Калібр", які запускаються з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, вона має 9 носіїв, за допомогою яких вона може запустити до 60 ракет за один залп.