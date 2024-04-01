Росія 4 місяці накопичувала "Калібри": на скільки залпів їх вистачить

Найближчим часом РФ може використати ці ракети

Росія накопичила від 245 до 285 крилатих ракет морського базування "Калібр", які запускають з кораблів Чорноморського флоту. Наразі у країни-терористки є дев’ять носіїв, які можуть одночасно запустити до 60 авіаснарядів.

Усього таких пусків може бути чотири або п’ять. Про це повідомляє Defense Express.

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Щоб одномоментно запустити по Україні до 60 "Калібрів", Росії доведеться вивести у Чорне море усі носії. Та цей сценарій є малоймовірним. Деякі кораблі можуть бути не у бойовій готовності, до того ж РФ втратила перевагу у регіоні через вдале використання Силами оборони морських безпілотників.

Перераховуємо носії "Калібрів", які можуть бути залучені при атаці на Україну найближчим часом:

2 фрегати проєкту 11356Р ― по 8 ракет (усього 16);

1 малий ракетний корабель "Каракут" ― до 8 ракет;

3 підводні човни "Варшав'янка" ― до 4 ракет (максимум 12);

3 малих ракетних кораблі "Буян-М" ― по 8 ракет (у сумі 24).

Росія виробляє щомісяця 20-35 "Калібрів". За останні чотири місяці вони майже не використовувались для обстрілу. Згідно з даними Головного управління розвідки (ГУР), у листопаді у РФ було 165 ракет.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов сказав, що РФ готується обстріляти Україну "Калібрами". Про це він розповів в етері телемарафону.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", ― сказав Буданов.

Очільник ГУР звернув увагу, що у росіян значно зменшилась кількість ракет Х-101. Тому вони будуть це компенсувати "Калібрами".

Для довідки: Для ударів по наземних цілях Росія використовує високоточні крилаті ракети "Калібр" 3М-14Э. Дальність пуску в експортній модифікації складає 300 км. Ракета летить зі швидкістю 180-240 м/с на малих висотах, що ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які проблеми з "Калібрами" з’явились у росіян восени 2023 року. Вони пов’язані з ефективною роботою Сил оборони України.