"Залишився один невдаха": майже весь Чорноморський флот Росії втік з Криму

Частина кораблів ЧФ РФ ще залишаються в Криму

Чорноморський флот Росії майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Там залишився лише один корабель, який вважається носієм крилатих ракет.

Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. Він підкреслив, що основною силою росіян у Криму вважався флот.

"Зараз він фактично чи не в повному складі Крим покинув. Я маю на увазі, що більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, крім одного невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча і вважається носієм крилатих ракет. Це я про "Циклон" зараз", – розповів Плетенчук.

Речник Військово-морських сил зазначив, що також були перебазовані основні бойові одиниці флоту РФ. Проте, за його словами, деякі кораблі ЧФ РФ залишаються в Криму.

"Можна сказати, що там залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити в пункті базування в Новоросійську. Звісно, там залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи виведені", – резюмував він.

Варто зазначити, що за даними Військово-морських сил ЗСУ, станом на ранок 31 березня в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі були відсутні. А в Середземному морі знаходився 1 ворожий корабель — носій крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що Сили оборони нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потопили вже 21 ворожий корабель та катери. Найгучнішим є знищення крейсера "Москва", але в цьому списку є й інші досить відомі імена.