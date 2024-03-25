ЗСУ мотивує: російські окупанти в Криму шукають нового прихистку для своєї техніки та зброї (фото, карта)

Окупанти перекидають реактивні снаряди до РСЗВ Ураган

Після кількох неспокійних ночей у Криму, російські окупанти почали переміщувати свої військові склади. Мова йде, зокрема, про схрони артилерійських снарядів.

Про це пишуть партизани з руху "АТЕШ". Зазначають, що на цей крок окупантів змотивували Збройні сили України.

"Останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме масове переміщення польових артилерійських складів. За нашою інформацією, насамперед це пов'язано з успішними ударами Сил оборони України по Севастополі та Гвардійському. З цікавого, окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ Ураган, а як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучення", — йдеться у дописі.

Представники військово-партизанського руху зазначають, що окупаційне командування вкотре припускається грубої помилки, переміщуючи подібні об'єкти. Росіяни думають, що маршрут руху ніхто не відстежить, але вони помиляються, підкреслюють в "АТЕШ" і публікують координати нового складу: 45.006723, 34.261420

Так, згідно з опублікованими координатами, новий склад окупантів знаходиться на північному сході від Сімферополя, за 13-14 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 24 березня, поки російські терористи влаштовували ракетну атаку по Україні, українські військові підсмажили нафтобазу на території тимчасово окупованого Криму. Також, внаслідок успішної роботи українських спецслужб та військових, під час атаки на Крим було пошкоджено не тільки великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Також міг постраждати й розвідувальний корабель "Іван Хурс". У судно було два влучання.