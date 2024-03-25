Окупанти намагаються відкачати воду, але...: у ГУР розкрили деталі пошкодження корабля в Криму

Характер ушкодження ворожого судна має критичний характер

У березні 2024 року в Севастополі в тимчасово окупованому Криму було здійснено успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту РФ, під час якого постраждав десантний корабель Росії "Ямал". Він перебував на ремонті з 2017 по 2023 рік.

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли деталі ушкоджень. Зазначається, що, зокрема, було атаковано 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, було пришвартовано "Ямал".

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники намагаються відкачати воду з ураженого корабля. Він, до речі, був задіяний в анексії Криму, а з 2017 до 2023 року перебував на ремонті.

"Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються", — сказали у розвідці.

Нагадаємо, 23 березня у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек, а також у Сімферополі пролунали вибухи. Місцеві пабліки в мережі повідомили про прильоти кораблями окупантів. Повідомлялося про пошкодження кораблів "Ямал" та "Азов". "Телеграф" розповів докладніше про ці кораблі.