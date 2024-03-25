Оккупанты пытаются откачать воду, но...: в ГУР раскрыли детали повреждения корабля в Крыму

Характер повреждения вражеского судна носит критический характер

В марте 2024 года в Севастополе во временно оккупированном Крыму было совершено успешное огневое поражение объектов черноморского флота РФ, в ходе которого пострадал десантный корабль россии "Ямал". Он находился на ремонте с 2017 по 2023 год.

В Главном управлении разведки МО Украины рассказали детали повреждений. Отмечается, что в частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован "Ямал".

"По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений отк "ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", — говорится в сообщении.

Российские захватчики пытаются откачать воду с пораженного корабля. Он, к слову, был задействован в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

"Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической россии уточняются", — сказали в разведке.

Напомним, 23 марта в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек, а также в Симферополе прогремели взрывы. Местные паблики в сети сообщили о прилетах по кораблям оккупантов. Сообщалось о повреждении кораблей "Ямал" и "Азов". "Телеграф" рассказал подробнее об этих кораблях.