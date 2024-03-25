ВСУ мотивирует: российские оккупанты в Крыму ищут новое убежище для своей техники и оружия (фото, карта)

Оккупанты перебрасывают реактивные снаряды к РСЗО Ураган

После нескольких неспокойных ночей в Крыму, российские оккупанты начали перемещать свои военные склады. Речь идет, в частности, о схронах с артиллерийскими снарядами.

Об этом пишут партизаны по движению "АТЕШ". Отмечают, что на этот шаг оккупантов мотивировали Вооруженные силы Украины.

"В последнее время мы наблюдаем очень интересную картину, а именно, массовое перемещение полевых артиллерийских складов. По нашей информации, в первую очередь это связано с успешными ударами Сил обороны Украины по Севастополю и Гвардейском. Из интересного, оккупанты перебрасывали реактивные снаряды к РСЗО Ураган, а как уже известно крымчанам, они прекрасно детонируют даже от небольшого попадания", — говорится в сообщении.

Представители военно-партизанского движения отмечают, что оккупационное командование в очередной раз допускает грубую ошибку, перемещая подобные объекты. Россияне думают, что маршрут движения никто не отследит, но они ошибаются, подчеркивают в "АТЕШ" и публикуют координаты нового склада: 45.006723, 34.261420

Так, согласно опубликованным координатам, новый склад оккупантов находится на северо-востоке от Симферополя, в 13-14 км.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 24 марта, пока российские террористы устраивали ракетную атаку по Украине, украинские военные поджарили нефтебазу на территории временно оккупированного Крыма. Также, в результате успешной работы украинских спецслужб и военных, во время атаки на Крым, были повреждены не только большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". Также мог пострадать и разведывательный корабль "Иван Хурс". В судно было два попадания.