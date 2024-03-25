"Крим повернеться": Буданов зробив нову заяву

Варто лише дочекатись тепла

Глава української розвідки Кирило Буданов запевнив, що Крим, де українські військові підсмажили нафтобазу, точно повернеться до складу України. Операції вже готуються і будуть проведені.

Про це очільник ГУР Міноборони розповів у документальному проєкті "Битва за море" на "Ми-Україна". Він також натякнув, що цих операцій варто очікувати незабаром.

На питання журналістки, чи триває підготовка нових операцій на тимчасово окупованому півострові, Буданов сказав: "Готуються і будуть. Скоро вже буде тепло, ну, й продовжимо. Крим повернеться назад".

Не дарма на початку березня Кирило Буданов зауважив, що бойові місії української розвідки у Чорному морі та в окупованому росіянами Криму – це підготовчі заходи для серйозної операції на півострові. Крім іншого, це потужне посилання для місцевого населення, яке живе в окупації вже 10 років.

Зауважимо, що Служба безпеки України готує нові спецоперації на території тимчасово окупованого Криму протягом 2024 року. У тому числі для їх проведення будуть залучений відомі надводні дрони Sea Baby.

Нагадаємо, що нещодавно, 23 березня, Україна завдала ракетного удару по тимчасово окупованому російськими терористами Криму. Атака стала найпотужнішою з моменту початку війни – росіяни заявили про "30 збитих ракет", а місцеві повідомили про багато потужних вибухів "на землі".