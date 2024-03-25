"Крым вернется": Буданов сделал новое заявление

Стоит только дождаться тепла

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что Крым, где украинские военные поджарили нефтебазу, точно вернется в состав Украины. Операции уже готовятся и будут проведены.

Об этом глава ГУР Минобороны рассказал в документальном проекте "Битва за море" на "Мы-Украина". Он также намекнул, что эти операции следует ожидать вскоре.

На вопрос журналистки, идет ли подготовка новых операций на временно оккупированном полуострове, Буданов сказал: "Готовятся и будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад".

Не зря в начале марта Кирилл Буданов отметил, что боевые миссии украинской разведки в Черном море и в оккупированном россиянами Крыму – это подготовительные меры по серьезной операции на полуострове. Кроме прочего, это мощная ссылка для местного населения, живущая в оккупации уже 10 лет.

Отметим, что Служба безопасности Украины готовит новые спецоперации на территории временно оккупированного Крыма в 2024 году. В том числе для их проведения будут привлечены известные надводные дроны Sea Baby.

Напомним, что недавно, 23 марта, Украина нанесла ракетный удар по временно оккупированному российскими террористами Крыму. Атака стала самой мощной с момента начала войны – россияне заявили о "30 сбитых ракетах", а местные сообщили о многих мощных взрывах "на земле".