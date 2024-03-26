Мінус один? ЗСУ атакували у Криму великий десантний корабель

На території тимчасово окупованого Криму ЗСУ атакували ворожий корабель "Костянтин Ольшанський".

Про це у вівторок, 26 березня, в ефірі FREEДOM повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, корабель не перебуває у бойовій готовності. Інформація про ступінь пошкодження наразі з’ясовується.

Цей корабель Росія раніше вкрала в України. Він простояв у бухті протягом 9 років і його почали розбирати на запчастини.

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