Минус один? ВСУ атаковали в Крыму большой десантный корабль
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На территории временно оккупированного Крыма ВСУ атаковали большой десантный корабль "Константин Ольшанский".
Об этом во вторник, 26 марта, в эфире FREEДOM сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, судно было поражено украинской ракетой "Нептун".
"Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", – сказал Плетенчук.
По его словам, корабль не находится в боевой готовности. Информация о степени повреждения сейчас выясняется.
Этот корабль Россия в 2014 году украла у Украины. Он простоял в бухте на протяжении 9 лет и его начали разбирать на запчасти.
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